Пентагон не знает, когда министра обороны США Остина выпишут из больницы

Министерство обороны США не знает точной даты выписки главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона, передает УНН.

Детали

Министр Остин по-прежнему находится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, его состояние хорошее отмечается в заявлении.

Отмечается, что Остин поддерживает связь со своими подчиненными и следит за деятельностью американских Вооруженных Сил, пользуясь доступом к закрытым каналам коммуникации.

У нас нет точной даты его выписки, но до тех пор мы продолжим на ежедневной основе публиковать обновления отмечается в заявлении.

Контекст

Вечером 1 января Остин был госпитализирован в центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

В заявлении медицинского центра значится, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны США рак предстательной железы. 1 января его госпитализировали из-за осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть длительным процессом.

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