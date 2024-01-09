Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.
Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии. Однако он до сих пор чувствует недомогание. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера, распространенном в понедельник пресс-службой военного ведомства, передает УНН.
Детали
По словам Райдера, глава Минобороны продолжает лечиться в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона.
Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший
Он отметил, что 8 января Остин поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также получил последнюю информацию от главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Курилы.
У нас пока что нет точной даты его выписки, но до этого момента мы будем на ежедневной основе публиковать новые данные
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден не планирует отправлять Остина в отставку, однако вашингтонская администрация проведет проверку из-за того, что Пентагон вовремя не сообщил о госпитализации своего руководителя.
Напомним,
Главу Пентагона госпитализировали 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.
Министра обороны США Ллойда Остина 1 января госпитализировали05 январь 2024, 23:08 • 28598 просмотров
Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.
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