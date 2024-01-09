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Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 01:01  •  5715 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.

Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии. Однако он до сих пор чувствует недомогание. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера, распространенном в понедельник пресс-службой военного ведомства, передает УНН.

Детали

По словам Райдера, глава Минобороны продолжает лечиться в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона.

Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший

подчеркнул Райдер.

Он отметил, что 8 января Остин поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также получил последнюю информацию от главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Курилы.

У нас пока что нет точной даты его выписки, но до этого момента мы будем на ежедневной основе публиковать новые данные

заявил Райдер.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден не планирует отправлять Остина в отставку, однако вашингтонская администрация проведет проверку из-за того, что Пентагон вовремя не сообщил о госпитализации своего руководителя.

Напомним,

Главу Пентагона госпитализировали 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.

Министра обороны США Ллойда Остина 1 января госпитализировали05 январь 2024, 23:08 • 28598 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон
US Secretary of Defense Lloyd Austin transferred from intensive care - Pentagon
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Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.

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