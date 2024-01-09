Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін переведений з відділення інтенсивної терапії. Однак він досі відчуває нездужання. Про це йдеться у заяві речника Пентагону Патріка Райдера, поширеній у понеділок пресслужбою військового відомства, передає УНН.

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За словами Райдера, глава Міноборони продовжує лікуватися в Національному медичному центрі Уолтера Ріда на околицях Вашингтона.

Він більше не знаходиться у відділенні інтенсивної терапії і відновлюється в більш відокремленій частині лікарні. Він, як і раніше, відчуває нездужання, але прогноз хороший