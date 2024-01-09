Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з відділення інтенсивної терапії, він все ще нездужає, але з хорошим прогнозом, і продовжує лікування в медичному центрі Волтера Ріда.
Міністр оборони США Ллойд Остін переведений з відділення інтенсивної терапії. Однак він досі відчуває нездужання. Про це йдеться у заяві речника Пентагону Патріка Райдера, поширеній у понеділок пресслужбою військового відомства, передає УНН.
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За словами Райдера, глава Міноборони продовжує лікуватися в Національному медичному центрі Уолтера Ріда на околицях Вашингтона.
Він більше не знаходиться у відділенні інтенсивної терапії і відновлюється в більш відокремленій частині лікарні. Він, як і раніше, відчуває нездужання, але прогноз хороший
Він зазначив, що 8 січня Остін поговорив телефоном зі своїм заступником Кетлін Хікс, помічником президента з національної безпеки Джейком Салліваном, а також отримав останню інформацію від голови Центрального командування ЗС США генерала Майкла Курили.
У нас поки що немає точної дати його виписки, але до цього моменту ми будемо на щоденній основі публікувати нові дані
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що президент США Джо Байден не планує відправляти Остіна у відставку, проте вашингтонська адміністрація проведе перевірку через те, що Пентагон вчасно не повідомив про госпіталізацію свого керівника.
Нагадаємо
Голову Пентагону госпіталізували 1 січня через ускладнення, спричинені нещодавньою медичною процедурою.
Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували06.01.24, 01:08 • 31393 перегляди