Пентагон почав оцінку ядерного потенціалу США

За її словами, перевірку Пентагону доручив почати американський міністр оборони Джеймс Меттіс в понеділок, 17 квітня. Займатися цим процесом будуть американський заступник міністра оборони, а також заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.

“Завершиться (оцінка ядерного потенціалу, — ред.) до кінця року, після чого президенту буде представлений остаточний звіт”, — додала вона.