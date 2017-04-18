Пентагон почав оцінку ядерного потенціалу США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Пентагон офіційно почав оцінку ядерного потенціалу США. Про це заявила прес-секретар військового відомства Дана Уайт, повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
За її словами, перевірку Пентагону доручив почати американський міністр оборони Джеймс Меттіс в понеділок, 17 квітня. Займатися цим процесом будуть американський заступник міністра оборони, а також заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.
“Завершиться (оцінка ядерного потенціалу, — ред.) до кінця року, після чого президенту буде представлений остаточний звіт”, — додала вона.