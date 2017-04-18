Пентагон начал оценку ядерного потенциала США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Пентагон официально начал оценку ядерного потенциала США. Об этом заявила пресс-секретарь военного ведомства Дана Уайт, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
По ее словам, проверку Пентагону поручил начать американский министр обороны Джеймс Мэттис в понедельник, 17 апреля. Заниматься этим процессом будут американский заместитель министра обороны, а также заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США.
“Завершится (оценка ядерного потенциала, — ред.) до конца года, после чего президенту будет представлен окончательный отчет”, — добавила она.