Пентагон начал оценку ядерного потенциала США

По ее словам, проверку Пентагону поручил начать американский министр обороны Джеймс Мэттис в понедельник, 17 апреля. Заниматься этим процессом будут американский заместитель министра обороны, а также заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

“Завершится (оценка ядерного потенциала, — ред.) до конца года, после чего президенту будет представлен окончательный отчет”, — добавила она.