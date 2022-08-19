Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 775 млн доларів: що туди увійшло
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. США оголосили про нову військову допомогу Україні на суму 775 млн доларів. Вона включатиме боєприпаси для HIMARS, а також десятки тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомляє журналіст «Голосу Америки» Джеф Селдін та агенство АР. Вони посилаються на перевірені джерела в Пентагоні, передає УНН.
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«За словами кількох американських чиновників, Сполучені Штати готові оголосити, що нададуть Україні майже 800 мільйонів доларів нової військової допомоги, включаючи щонайменше дюжину розвідувальних дронів Scan Eagle», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що офіційні особи заявили, що основну частину пакета допомоги складатимуть додаткові гаубиці та боєприпаси, включно з ракетами Javelin, які українські військові ефективно використовували. Двоє офіційних осіб підтвердили нове включення портативних безпілотних літальних апаратів тривалої роботи, які запускаються за допомогою катапульти та можуть бути вилучені.
До нового пакету увійдуть:
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- боєприпаси для HIMARS;
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- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;
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- 15 БПЛА Sky Eagle (розвідувальні дрони для ВМС);
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- ракети HARM для боротьби з радарами;
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- протитанкові комплекси TOW;
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- тисяча Javelin;
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- 40 машин MRAP.
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Адміністрація Байдена виділила Україні понад 10 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки. Це 19 пакет, який Україна отримала з серпня 2021 року.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу для України на суму близько 800 мільйонів доларів.