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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 775 млн долларов: что туда вошло

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 775 млн долларов. Она будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает журналист «Голоса Америки» Джеф Селдин и агенство АР. Они ссылаются на проверенные источники в Пентагоне, передает УНН.

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 775 млн долларов: что туда вошло

Цитата

«По словам нескольких американских чиновников, Соединенные Штаты готовы объявить, что предоставят Украине почти 800 миллионов долларов новой военной помощи, включая по меньшей мере дюжину разведывательных дронов Scan Eagle», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что официальные лица заявили, что основную часть пакета помощи будут составлять дополнительные гаубицы и боеприпасы, включая ракеты Javelin, которые эффективно использовали украинские военные. Два официальных лица подтвердили новое включение портативных беспилотных летательных аппаратов длительной работы, которые запускаются катапультой и могут быть извлечены.

В новый пакет войдут:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;
  • 15 БПЛА Sky Eagle (разведывательные дроны для ВМС);
  • ракеты HARM для борьбы с радарами;
  • противотанковые комплексы TOW;
  • тысяча Javelin;
  • 40 машин MRAP.

Администрация Байдена выделила Украине более 10 миллиардов долларов в помощь в сфере безопасности. Это 19 пакет, который Украина получила с августа 2021 года.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь для Украины на сумму около 800 миллионов долларов.

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