Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 775 млн долларов: что туда вошло

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«По словам нескольких американских чиновников, Соединенные Штаты готовы объявить, что предоставят Украине почти 800 миллионов долларов новой военной помощи, включая по меньшей мере дюжину разведывательных дронов Scan Eagle», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что официальные лица заявили, что основную часть пакета помощи будут составлять дополнительные гаубицы и боеприпасы, включая ракеты Javelin, которые эффективно использовали украинские военные. Два официальных лица подтвердили новое включение портативных беспилотных летательных аппаратов длительной работы, которые запускаются катапультой и могут быть извлечены.

В новый пакет войдут:



боеприпасы для HIMARS;



16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;



15 БПЛА Sky Eagle (разведывательные дроны для ВМС);



ракеты HARM для борьбы с радарами;



противотанковые комплексы TOW;



тысяча Javelin;



40 машин MRAP.



Администрация Байдена выделила Украине более 10 миллиардов долларов в помощь в сфере безопасности. Это 19 пакет, который Украина получила с августа 2021 года.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь для Украины на сумму около 800 миллионов долларов.