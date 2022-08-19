Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 775 млн долларов: что туда вошло
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 775 млн долларов. Она будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает журналист «Голоса Америки» Джеф Селдин и агенство АР. Они ссылаются на проверенные источники в Пентагоне, передает УНН.
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«По словам нескольких американских чиновников, Соединенные Штаты готовы объявить, что предоставят Украине почти 800 миллионов долларов новой военной помощи, включая по меньшей мере дюжину разведывательных дронов Scan Eagle», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что официальные лица заявили, что основную часть пакета помощи будут составлять дополнительные гаубицы и боеприпасы, включая ракеты Javelin, которые эффективно использовали украинские военные. Два официальных лица подтвердили новое включение портативных беспилотных летательных аппаратов длительной работы, которые запускаются катапультой и могут быть извлечены.
В новый пакет войдут:
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- боеприпасы для HIMARS;
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- 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;
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- 15 БПЛА Sky Eagle (разведывательные дроны для ВМС);
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- ракеты HARM для борьбы с радарами;
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- противотанковые комплексы TOW;
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- тысяча Javelin;
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- 40 машин MRAP.
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Администрация Байдена выделила Украине более 10 миллиардов долларов в помощь в сфере безопасности. Это 19 пакет, который Украина получила с августа 2021 года.
Дополнение
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь для Украины на сумму около 800 миллионов долларов.