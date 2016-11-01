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Пенсійний фонд: Єдиний електронний реєстр пенсіонерів може з'явитися в Україні через 2-3 роки

Пенсійний фонд: Єдиний електронний реєстр пенсіонерів може з'явитися в Україні через 2-3 роки

Київ • УНН

 • 22680 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Єдиний електронний реєстр пенсіонерів може з’явитися в Україні через 2-3 роки. Про це в ефірі “5 каналу” заявила голова Громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова, передає УНН.

“У нас єдиного eлектронного реєстру немає. Ми його будемо запроваджувати. Десь півтора місяці тому вперше в практиці України Кабінет Міністрів затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду”, -зазначила вона.

У цій стратегії записано, що у 2017 році всіх пенсіонерів нових генерацій будуть включати в електронний реєстр.

“А що стосується 12,5 млн пенсіонерів, які в нас є, то ці пенсійні справи ми можемо технічно внести до такого e-реєстру тільки до 2020 року”, — додала Г.Третьякова.

“Таким чином ми щонайменше 2-3 роки, якщо ми ще притиснемо Пенсійний фонд і примусимо їх більш пришвидшити це, то ми отримаємо такий реєстр тільки у кінці 2018-2019 року”, — зауважила вона.

Як повідомляв УНН, головним інструментом наповнення бюджету Пенсійного фонду є детінізація економіки, а не підвищення пенсійного віку.

 

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