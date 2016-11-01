Пенсійний фонд: Єдиний електронний реєстр пенсіонерів може з'явитися в Україні через 2-3 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Єдиний електронний реєстр пенсіонерів може з’явитися в Україні через 2-3 роки. Про це в ефірі “5 каналу” заявила голова Громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова, передає УНН.
“У нас єдиного eлектронного реєстру немає. Ми його будемо запроваджувати. Десь півтора місяці тому вперше в практиці України Кабінет Міністрів затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду”, -зазначила вона.
У цій стратегії записано, що у 2017 році всіх пенсіонерів нових генерацій будуть включати в електронний реєстр.
“А що стосується 12,5 млн пенсіонерів, які в нас є, то ці пенсійні справи ми можемо технічно внести до такого e-реєстру тільки до 2020 року”, — додала Г.Третьякова.
“Таким чином ми щонайменше 2-3 роки, якщо ми ще притиснемо Пенсійний фонд і примусимо їх більш пришвидшити це, то ми отримаємо такий реєстр тільки у кінці 2018-2019 року”, — зауважила вона.
Як повідомляв УНН, головним інструментом наповнення бюджету Пенсійного фонду є детінізація економіки, а не підвищення пенсійного віку.