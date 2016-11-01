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Пенсионный фонд: Единый электронный реестр пенсионеров может появиться в Украине через 2-3 года

Пенсионный фонд: Единый электронный реестр пенсионеров может появиться в Украине через 2-3 года

Киев • УНН

 • 22680 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Единый электронный реестр пенсионеров может появиться в Украине через 2-3 года. Об этом в эфире "5 канала" заявила председатель Общественного совета при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова, передает УНН.

"У нас единого электронного реестра нет. Мы его будем вводить. Где-то полтора месяца назад впервые в практике Украины Кабинет Министров утвердил стратегию развития Пенсионного фонда", -отметила она.

В этой стратегии записано, что в 2017 году всех пенсионеров новых поколений будут включать в электронный реестр.

"А что касается 12 500 000 пенсионеров, которые у нас есть, то эти пенсионные дела мы можем технически внести в такой e-реестр только до 2020 года", - добавила Г.Третьякова.

"Таким образом мы как минимум имеем 2-3 года, если мы еще прижмем Пенсионный фонд и заставим их более ускорить это, то мы получим такой реестр только в конце 2018-2019 года", - отметила она.

Как сообщал УНН, главным инструментом наполнения бюджета Пенсионного фонда является детенизация экономики, а не повышение пенсионного возраста.

 

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