Пенсионный фонд: Единый электронный реестр пенсионеров может появиться в Украине через 2-3 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Единый электронный реестр пенсионеров может появиться в Украине через 2-3 года. Об этом в эфире "5 канала" заявила председатель Общественного совета при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова, передает УНН.
"У нас единого электронного реестра нет. Мы его будем вводить. Где-то полтора месяца назад впервые в практике Украины Кабинет Министров утвердил стратегию развития Пенсионного фонда", -отметила она.
В этой стратегии записано, что в 2017 году всех пенсионеров новых поколений будут включать в электронный реестр.
"А что касается 12 500 000 пенсионеров, которые у нас есть, то эти пенсионные дела мы можем технически внести в такой e-реестр только до 2020 года", - добавила Г.Третьякова.
"Таким образом мы как минимум имеем 2-3 года, если мы еще прижмем Пенсионный фонд и заставим их более ускорить это, то мы получим такой реестр только в конце 2018-2019 года", - отметила она.
Как сообщал УНН, главным инструментом наполнения бюджета Пенсионного фонда является детенизация экономики, а не повышение пенсионного возраста.