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Пенсіонерка з Рівного віддала шахраям 65 тис. грн за “порятунок” сина

Пенсіонерка з Рівного віддала шахраям 65 тис. грн за “порятунок” сина

Київ • УНН

 • 8465 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Доки 51-річний cин перебував на роботі, 87-річна мати з Рівного віддала шахраям 25 тис. грн та 1,5 тис. дол. Про це розповіли УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Невідомі зателефонували до жінки та вимагали викуп за нібито скоєння сином дорожньо-транспортної аварії.

Пенсіонерка з відповіддю не вагалась і погодилась на всі умови. Вже за деякий час до будинку під’їхало таксі, водію якого жінка віддала 25 тис. грн та 1,5 тис. дол.

Коли син повернувся додому, з’ясувалося, що пенсіонерку ошукали аферисти.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Томашпільському районі 86-річна жінка віддала шахраєві 800 доларів США та 20 тис. грн за "звільнення" її сина від відповідальності за скоєння ДТП.

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