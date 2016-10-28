Пенсионерка из Ровно отдала мошенникам 65 тыс. грн за "спасение" сына

Неизвестные позвонили женщине и требовали выкуп за якобы совершение сыном дорожно-транспортной аварии.

Пенсионерка с ответом не колебалась и согласилась на все условия. Уже через некоторое время к дому подъехало такси, водителю которого женщина отдала 25 тыс. грн и 1,5 тыс. долл.

Когда сын вернулся домой, выяснилось, что пенсионерку обманули аферисты.

По факту мошенничества открыли уголовное производство по части статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Томашпольском районе 86-летняя женщина отдала мошеннику 800 долларов США и 20 тыс. грн за "освобождение" ее сына от ответственности за совершение ДТП.