Пенсионерка из Ровно отдала мошенникам 65 тыс. грн за "спасение" сына
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 октября. УНН. Пока 51-летний сын находился на работе, 87-летняя мать из Ровно отдала мошенникам 25 тыс. грн и 1,5 тыс. долл. Об этом рассказали УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Неизвестные позвонили женщине и требовали выкуп за якобы совершение сыном дорожно-транспортной аварии.
Пенсионерка с ответом не колебалась и согласилась на все условия. Уже через некоторое время к дому подъехало такси, водителю которого женщина отдала 25 тыс. грн и 1,5 тыс. долл.
Когда сын вернулся домой, выяснилось, что пенсионерку обманули аферисты.
По факту мошенничества открыли уголовное производство по части статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Томашпольском районе 86-летняя женщина отдала мошеннику 800 долларов США и 20 тыс. грн за "освобождение" ее сына от ответственности за совершение ДТП.