Пелосі у Сеулі пообіцяла підтримку США для стримування і денуклеаризації КНДР

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Пелосі та спікер Національної асамблеї Південної Кореї Кім Джин Пьо в Сеулі у спільній заяві висловили занепокоєння з приводу розвитку ядерної та ракетної загрози Північної Кореї.

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«Обидві сторони висловили занепокоєння щодо жахливої ситуації, пов'язаної зі зростаючою загрозою з боку Північної Кореї. Ми погодилися підтримати зусилля двох урядів щодо досягнення практичної денуклеаризації та миру шляхом міжнародної співпраці та дипломатичного діалогу на основі сильного та розширеного стримування Півночної Кореї», - ідеться у заяві.

Доповнення

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Як повідомляють ЗМІ, вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. За словами американської чиновниці, Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваня – зараз і на наступні десятиліття.

Пізніше Пелосі 4 серпня планує відвідати спільну зону безпеки поблизу сильно укріпленого міжкорейського кордону, яку спільно патрулюють командування ООН під проводом США та Північна Корея.

Вона була б найвищим чиновником США, який відвідав цей район після колишнього президента Дональда Трампа, який зустрівся там з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у 2019 році.