Пелоси в Сеуле пообещала поддержку США для сдерживания и денуклеаризации КНДР

Детали

Пелоси и спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Джин Пьо в Сеуле в совместном заявлении выразили обеспокоенность по поводу развития ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи.

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«Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу ужасной ситуации, связанной с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Мы согласились поддержать усилия двух правительств по достижению практической денуклеаризации и мира путем международного сотрудничества и дипломатического диалога на основе сильного и расширенного сдерживания Северной Кореи», - говорится в заявлении.

Дополнение

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Как сообщают СМИ, она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. По словам американской чиновницы, Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня – сейчас и на следующие десятилетия.

Позже Пелоси 4 августа планирует посетить общую зону безопасности вблизи сильно укрепленной межкорейской границы, которую совместно патрулируют командование ООН под руководством США и Северной Кореи.

Она была бы самым высоким чиновником США, посетившим этот район после бывшего президента Дональда Трампа, который встретился там с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином в 2019 году.