"Підтвердили залізну підтримку": Пелосі підбила підсумки візиту на Тайвань

"Наша делегація мала особливий привілей зустрітися із президентом Тайваню Цай Інвень сьогодні. Ми обговорили, як Америка і Тайвань можуть поглибити наші економічні зв’язки, ще більше зміцнити наше партнерство у сфері безпеки та захистити наші спільні демократичні цінності", – зазначила Пелосі.

Також Пелосі вручили орден на знак дружби США і Тайваня.

"Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваня – зараз і на наступні десятиліття", – додала вона.

It was also my high honor to receive from President @iingwen of Taiwan the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of our treasured friendship. Make no mistake: America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan– now & for decades to come. pic.twitter.com/yFcVQil4TT

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Окрім того, делегація Конгресу зустрілася з віцепрезидентом законодавчої влади у Тайбеї.

"Ми підтвердили нашу залізну підтримку демократії Тайваню, включно з питаннями безпеки та стабільності, економічного зростання та управління", – підсумувала Пелосі.

Our Congressional delegation had the great privilege of meeting with the Vice President of the Legislative Yuan Tsai Chi-chang here in Taipei.



We reiterated our ironclad support for Taiwan’s democracy, including on matters of security & stability, economic growth and governance. pic.twitter.com/oo3Hv2fjb1

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Як повідомляють ЗМІ, вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років.

Китай попередив, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо Ненсі Пелосі продовжить візит.