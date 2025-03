"Подтвердили железную поддержку": Пелоси подвела итоги визита на Тайвань

Детали

"Наша делегация имела особую привилегию встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэн сегодня. Мы обсудили, как Америка и Тайвань могут углубить наши экономические связи, еще больше укрепить наше партнерство в сфере безопасности и защитить наши общие демократические ценности", – отметила Пелоси.

Также Пелоси вручили орден в знак дружбы США и Тайваня.

"Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня – сейчас и на следующие десятилетия", – добавила она.

It was also my high honor to receive from President @iingwen of Taiwan the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of our treasured friendship. Make no mistake: America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan– now & for decades to come. pic.twitter.com/yFcVQil4TT

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Кроме того, делегация Конгресса встретилась с вице-президентом законодательной власти в Тайбэе.

"Мы подтвердили нашу железную поддержку демократии Тайваня, включая вопросы безопасности и стабильности, экономического роста и управления", – подытожила Пелоси.

Our Congressional delegation had the great privilege of meeting with the Vice President of the Legislative Yuan Tsai Chi-chang here in Taipei.



We reiterated our ironclad support for Taiwan’s democracy, including on matters of security & stability, economic growth and governance. pic.twitter.com/oo3Hv2fjb1

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Напомним

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Как сообщают СМИ, она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, которое посетило остров за более чем 25 лет.

Китай предупредил, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если Нэнси Пелоси продолжит визит.