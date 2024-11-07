В Донецкой области работает 141 котельная, обеспечивающая теплом 2020 жилых домов и 105 социальных объектов. В регионах, где отопление невозможно из-за ситуации с безопасностью, действуют 135 пунктов обогрева.

В Донецкой области продолжают запускать отопление, и развернули пункты обогрева там, где это невозможно сделать по причинам безопасности. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН. Детали По его информации, сейчас в Донецкой области работает 141 котельная. С теплом уже 2020 многоквартирных жилых домов, 105 объектов социальной сферы, в том числе 35 учреждений здравоохранения. Подключаем отопление постепенно. К процессу задействованы все соответствующие структурные подразделения и коммунальные предприятия - написал он. Он также добавил, что делается все возможное для того, чтобы к отоплению были подключены все объекты, где это позволяет сделать составляющая безопасности. В громадах, где отопление невозможно обеспечить, работают пункты обогрева и пункты несокрушимости. Всего в Донецкой области их таких пунктов 135. 97 из них в Краматорском районе, 29 в Покровском, 2 в Бахмутском и еще 7 в Волновахском. Напомним Из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры Константиновская громада не имеет отопления. Тепло обеспечено только для 2 медучреждений и 6 пунктов несокрушимости. Около 350 тысяч человек до сих пор остаются в Донецкой области - ОВА