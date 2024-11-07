В Донецкой области продолжают запускать отопление и развернули пункты обогрева
Киев • УНН
В Донецкой области работает 141 котельная, обеспечивающая теплом 2020 жилых домов и 105 социальных объектов. В регионах, где отопление невозможно из-за ситуации с безопасностью, действуют 135 пунктов обогрева.
В Донецкой области продолжают запускать отопление, и развернули пункты обогрева там, где это невозможно сделать по причинам безопасности. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
По его информации, сейчас в Донецкой области работает 141 котельная. С теплом уже 2020 многоквартирных жилых домов, 105 объектов социальной сферы, в том числе 35 учреждений здравоохранения.
Подключаем отопление постепенно. К процессу задействованы все соответствующие структурные подразделения и коммунальные предприятия
Он также добавил, что делается все возможное для того, чтобы к отоплению были подключены все объекты, где это позволяет сделать составляющая безопасности. В громадах, где отопление невозможно обеспечить, работают пункты обогрева и пункты несокрушимости.
Всего в Донецкой области их таких пунктов 135. 97 из них в Краматорском районе, 29 в Покровском, 2 в Бахмутском и еще 7 в Волновахском.
Напомним
Из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры Константиновская громада не имеет отопления. Тепло обеспечено только для 2 медучреждений и 6 пунктов несокрушимости.
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