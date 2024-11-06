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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Киев  •  УНН

11:47 • 26796 просмотра

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Броварская громада создает инклюзивную образовательную среду для учеников с нарушениями зрения и слуха. Город обеспечивает специальные учебники, технологии и программы, сотрудничая с Инклюзивно-ресурсным центром.

Броварская громада активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам. Применяя инновационные методы и сотрудничая с Инклюзивно-ресурсным центром, город стремится создать равные возможности для всех учеников. Об этом УНН рассказали в Броварском городском совете.

Адаптация образовательной среды для учащихся с особыми образовательными проблемами с сенсорными нарушениями (зрения и слуха) является важной составляющей для обеспечения равных образовательных возможностей. Адаптация таких учеников в обществе осуществляется с учетом особенностей этих детей и рекомендации в соответствии с выводами Инклюзивно-ресурсного центра

- сообщили в горсовете.

По данным Броварского городского совета, учебные заведения используют специальные учебники, гаджеты, дидактический материал. В частности, учебники и книги с увеличенным шрифтом или аудиокниги, что позволяет ученику с нарушением зрения обеспечить доступ к текстовой информации в удобной для ученика форме.

Организация образовательного пространства для слабовидящих учеников осуществляется с учетом освещения, безопасным расположением предметов, обозначением зон различной текстуры, что помогает ориентироваться в помещении.

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Городские власти Броваров также уделяют внимание адаптации образовательного пространства для учащихся с нарушением слуха. В частности,  используются субтитры на видео уроках, специальные программы для текстовых сообщений. Кроме того используются специально адаптированные учебники с визуальным сопровождением и интерактивные образовательные программы с графическими элементами. Это позволяет детям лучше воспринимать учебный материал через зрительный канал.

Дети также имеют доступ к электронным версиям программ и учебников, рекомендованных Министерством образования и науки для использования в учреждениях общего среднего образования для детей с особыми образовательными потребностями на сайте ГНУ "Институт модернизации содержания образования" и электронных версий учебников на сайтах ГНУ "Институт модернизации образования", издательство "Ранок", mozaWeb на сайте Всеукраинской школы онлайн и тому подобное.

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В горсовете также отметили, что формирование фонда литературы, адаптированной для лиц с нарушением зрения, слуха библиотек учебных заведений происходит и за счет благотворительных акций, подарочных изданий.

С сентября 2024 лицеи общины получили 44 вида учебников для учащихся с особыми образовательными потребностями в количестве 798 штук. Из них: для учащихся 1-2 классов - с пониженным слухом 17 видов, с интеллектуальным нарушением 7 видов, с тяжелыми нарушениями речи 1 вид; для учащихся 5-7, 9-10 классов с интеллектуальным нарушением 19 видов.

Добавим

На территории Броварской городской территориальной громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киевская область
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ukrainaУкраина
brovariБровары