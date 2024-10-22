Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Городской совет Броваров поддержал решение о получении 2,2 млн евро кредита для завершения строительства начальной школы по ул. Как рассказал мэр города Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН, кредитные средства стали необходимыми из-за изменений в требованиях к технике безопасности, связанным с широкомасштабным вторжением России в Украину.

Мы понимаем, что сегодня безопасность наших детей является одним из ключевых приоритетов. В Броварах мы стремимся не просто построить современную начальную школу, но и создать ее как безопасное пространство для обучения во время полномасштабного вторжения России. В условиях постоянных обстрелов, важно предусмотреть все возможные угрозы и сделать все для защиты наших детей - отметил Игорь Сапожко.

Он напомнил, что строительство новой начальной школы началось еще в 2019 году, однако угрозы, связанные с полномасштабной войной внесли свои коррективы в проект. В частности, встал вопрос обеспечения учебного заведения усиленными мерами безопасности. В частности обустройством укрытия, соответствующего современным стандартам, и значительным усилением противопожарной безопасности. Это, в свою очередь, требует дополнительного финансирования.

«Мы стремимся создать учебное пространство, где дети будут чувствовать себя защищенными и смогут сосредоточиться на учебе, несмотря на сложные условия. Это не только образовательный проект, а важный шаг для нашей громады, который демонстрирует, что даже во время войны мы продолжаем заботиться о будущем поколении», - подчеркнул мэр Броваров.

Бровары - крупнейший город-спутник Киева и численность его населения стремительно растет и одним из самых заселенных микрорайонов города является 34-й. Его выбирает для жизни преимущественно молодежь, а потому возникла необходимость разгрузки уже существующей там школы. Поэтому, по словам Игоря Сапожко запуск новой современной начальной школы на 960 мест позволит обеспечить школьников качественным учебным процессом.

Проект начальной школы предусматривает построение трех этажного помещения площадью более 15,6 кв м, в котором будут зоны учебных классов, физкультурно-спортивных помещений, помещений питания, медицинского обслуживания, административные помещения. Отдельным блоком выделены помещения для первоклассников. Культурно-зрелищные, кружковые и библиотечные помещения объединены большим рекреационным холлом с многосветовым пространством и игровыми амфитеатрами.

Смета строительства по состоянию на 27 сентября этого года составляет - 489503,933 тыс. грн. По состоянию на 03 сентября 2024 года уже выполнено работ на общую сумму - 337021,432 тыс. грн. Сейчас начальная школа готова почти на 87%. Для завершения строительства городские власти решили взять 2,2 млн евро кредита в государственном «Укрэксимбанке» сроком на 60 месяцев и льготным периодом на один год.