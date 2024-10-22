ukenru
Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  18074 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  39799 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  73232 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  61082 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  58900 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  69951 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  109770 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  134150 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
21 октября 2024, 12:32  •  119540 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
21 октября 2024, 11:39  •  120393 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро

Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро

  •  102988 просмотра
В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

  •  74979 просмотра
Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

  •  63325 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  71727 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  46762 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  46762 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  73253 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  71727 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  109771 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  134151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  61670 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  82715 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  126197 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  162414 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  111149 просмотра
Актуальное
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 11:46  •  12788 просмотра

Read in English

Городской совет Броваров одобрил кредит на 2,2 млн евро для завершения строительства современной начальной школы. Проект предусматривает усиленные меры безопасности, включая укрытия и противопожарную защиту, в ответ на военные угрозы.

Городской совет Броваров поддержал решение о получении 2,2 млн евро кредита для завершения строительства начальной школы по ул. Как рассказал мэр города Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН, кредитные средства стали необходимыми из-за изменений в требованиях к технике безопасности, связанным с широкомасштабным вторжением России в Украину.

Мы понимаем, что сегодня безопасность наших детей является одним из ключевых приоритетов. В Броварах мы стремимся не просто построить современную начальную школу, но и создать ее как безопасное пространство для обучения во время полномасштабного вторжения России. В условиях постоянных обстрелов, важно предусмотреть все возможные угрозы и сделать все для защиты наших детей

- отметил Игорь Сапожко.

Он напомнил, что строительство новой начальной школы началось еще в 2019 году, однако угрозы, связанные с полномасштабной войной внесли свои коррективы в проект. В частности, встал вопрос обеспечения учебного заведения усиленными мерами безопасности. В частности обустройством укрытия, соответствующего современным стандартам, и значительным усилением противопожарной безопасности. Это, в свою очередь, требует дополнительного финансирования.

«Мы стремимся создать учебное пространство, где дети будут чувствовать себя защищенными и смогут сосредоточиться на учебе, несмотря на сложные условия. Это не только образовательный проект, а важный шаг для нашей громады, который демонстрирует, что даже во время войны мы продолжаем заботиться о будущем поколении», - подчеркнул мэр Броваров.

Бровары - крупнейший город-спутник Киева и численность его населения стремительно растет и одним из самых заселенных микрорайонов города является 34-й. Его выбирает для жизни преимущественно молодежь, а потому возникла необходимость разгрузки уже существующей там школы. Поэтому, по словам Игоря Сапожко запуск новой современной начальной школы на 960 мест позволит обеспечить школьников качественным учебным процессом.

Проект начальной школы предусматривает построение трех этажного помещения площадью более 15,6 кв м, в котором будут зоны учебных классов, физкультурно-спортивных помещений, помещений питания, медицинского обслуживания, административные помещения. Отдельным блоком выделены помещения для первоклассников. Культурно-зрелищные, кружковые и библиотечные помещения объединены большим рекреационным холлом с многосветовым пространством и игровыми амфитеатрами.

Смета строительства по состоянию на 27 сентября этого года составляет - 489503,933 тыс. грн.  По состоянию на 03 сентября 2024 года уже выполнено работ на общую сумму - 337021,432 тыс. грн. Сейчас начальная школа готова почти на 87%. Для завершения строительства городские власти решили взять 2,2 млн евро кредита в государственном «Укрэксимбанке» сроком на 60 месяцев и льготным периодом на один год.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
ukrainaУкраина
brovariБровары
kievКиев