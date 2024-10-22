Бровари інвестують у безпеку: в місті скоро зʼявиться сучасна початкова школа

Міська рада Броварів підтримала рішення щодо отримання 2,2 млн євро кредиту для завершення будівництва початкової школи по вул. Петлюри Симона. Як розповів мер міста Ігор Сапожко в ексклюзивному коментарі УНН, кредитні кошти стали необхідними через зміни до вимог до техніки безпеки, повʼязаним із широкомасштабним вторгненням росії в Україну.

Ми розуміємо, що сьогодні безпека наших дітей є одним із ключових пріоритетів. У Броварах ми прагнемо не просто побудувати сучасну початкову школу, але й створити її як безпечний простір для навчання під час повномасштабного вторгнення росії. В умовах постійних обстрілів, важливо передбачити всі можливі загрози та зробити все для захисту наших дітей