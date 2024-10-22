Бровари інвестують у безпеку: в місті скоро зʼявиться сучасна початкова школа
Київ • УНН
Міська рада Броварів схвалила кредит на 2,2 млн євро для завершення будівництва сучасної початкової школи. Проект передбачає посилені заходи безпеки, включаючи укриття та протипожежний захист, у відповідь на воєнні загрози.
Міська рада Броварів підтримала рішення щодо отримання 2,2 млн євро кредиту для завершення будівництва початкової школи по вул. Петлюри Симона. Як розповів мер міста Ігор Сапожко в ексклюзивному коментарі УНН, кредитні кошти стали необхідними через зміни до вимог до техніки безпеки, повʼязаним із широкомасштабним вторгненням росії в Україну.
Ми розуміємо, що сьогодні безпека наших дітей є одним із ключових пріоритетів. У Броварах ми прагнемо не просто побудувати сучасну початкову школу, але й створити її як безпечний простір для навчання під час повномасштабного вторгнення росії. В умовах постійних обстрілів, важливо передбачити всі можливі загрози та зробити все для захисту наших дітей
Він нагадав, що будівництво нової початкової школи розпочалося ще у 2019 році, проте загрози, повʼязані з повномасштабною війною внесли свої корективи до проєкту. Зокрема, постало питання забезпечення навчального закладу посиленими заходами безпеки. Зокрема облаштуванням укриття, що відповідає сучасним стандартам, і значним посиленням протипожежної безпеки. Це, своєю чергою, потребує додаткового фінансування.
"Ми прагнемо створити навчальний простір, де діти почуватимуться захищеними та зможуть зосередитися на навчанні, незважаючи на складні умови. Це не лише освітній проєкт, а важливий крок для нашої громади, який демонструє, що навіть під час війни ми продовжуємо дбати про майбутнє покоління", - підкреслив мер Броварів.
Бровари – найбільше місто-супутник Києва і чисельність його населення стрімко зростає і одним із найбільш заселених мікрорайонів міста є 34-й. Його обирає для життя переважно молодь, а тому виникла потреба розвантаження вже існуючої там школи. Тому, за словами Ігоря Сапожка запуск нової сучасної початкової школи на 960 місць дозволить забезпечити школярів якісним навчальним процесом.
Проєкт початкової школи передбачає побудову трьох поверхового приміщення площею понад 15,6 кв м, у якому будуть зони навчальних класів, фізкультурно-спортивних приміщень, приміщень харчування, медичного обслуговування, адміністративні приміщення. Окремим блоком виділені приміщення для першокласників. Культурно-видовищні, гурткові та бібліотечні приміщення поєднані великим рекреаційним холом з багатосвітловим простором та ігровими амфітеатрами.
Кошторис будівництва станом на 27 вересня цього року складає – 489503,933 тис. грн. Станом на 03 вересня 2024 року вже виконано робіт на загальну суму – 337021,432 тис. грн. Наразі початкова школа готова майже на 87%. Для завершення будівництва міська влада вирішила взяти 2,2 млн євро кредиту у державному "Укрексімбанку" строком на 60 місяців і пільговим періодом на один рік.