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Киев завершил подключение отопления: сколько домов уже с теплом: сколько домов уже с теплом

Киев завершил подключение отопления: сколько домов уже с теплом: сколько домов уже с теплом

Киев  •  УНН

18:12 • 5198 просмотра

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В Киеве почти все жилые дома подключены к отоплению. Более 96% зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных домов уже получают тепло по индивидуальным заявкам.

Коммунальные службы запустили отопление почти во всех жилых домах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, в столице к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации.

Также он отметил, что с теплом уже более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям.

По сути, на сегодня можно говорить, что система теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе, развернута - и отопительный сезон стартовал

- написал он. 

Напомним

На случай перебоев с электроснабжением ВОЗ устанавливает модульные котельные на дровах в украинских больницах для обеспечения постоянного отопления зимой.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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