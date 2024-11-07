Киев завершил подключение отопления: сколько домов уже с теплом: сколько домов уже с теплом
Киев • УНН
В Киеве почти все жилые дома подключены к отоплению. Более 96% зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных домов уже получают тепло по индивидуальным заявкам.
Коммунальные службы запустили отопление почти во всех жилых домах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, в столице к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации.
Также он отметил, что с теплом уже более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям.
По сути, на сегодня можно говорить, что система теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе, развернута - и отопительный сезон стартовал
Напомним
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