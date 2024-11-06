Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Признание Елены и Юлии Соседок потерпевшими в уголовном производстве против директора юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы свидетельствует об официальном признании следствием возможного ущерба, причиненного его действиями.

Признание соучредителей банка "Конкорд" Елены и Юлии Соседок потерпевшими в уголовном производстве против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы означает, что причиненный им ущерб официально подтвержден. Это решение приближает следствие к вручению уведомления о подозрении должностному лицу в злоупотреблении властью или служебным положением, пишет УНН.

Адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН пояснил, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, статус потерпевшего предоставляется лицу, которому уголовным правонарушением нанесен ущерб.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, статус потерпевшего предоставляется лицу, которому был нанесен физический, моральный или материальный ущерб в результате уголовного правонарушения. Определение круга потерпевших свидетельствует о том, что орган досудебного расследования признал факт наличия вреда", - пояснил Касьяненко.

Таким образом, предоставление Елене и Юлии Соседкам статуса потерпевших подтверждает, что их претензии к действиям чиновника НБУ имеют основания, и следствие рассматривает их серьезно. Это указывает на то, что уголовное производство, которое было открыто по факту преступления, теперь может приобрести персональный характер, направленный непосредственно против Александра Зимы.

"Что касается перевода уголовного производства из фактового в производство с конкретным подозреваемым, то это является следующим шагом, но он не всегда является автоматическим. Для вручения подозрения необходимо, чтобы у следствия появились достаточные доказательства для обоснованного подозрения конкретного лица в совершении преступления. То есть, факт определения потерпевших не обязывает автоматически вручить подозрение, но часто указывает на необходимость дальнейшего расследования, направленного на установление виновного лица", - пояснил юрист.

Юридическая практика свидетельствует, что после признания лица потерпевшим следственные органы обязаны провести необходимые следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Это включает вручение уведомления о подозрении лицу, в отношении которого есть достаточные доказательства причастности к преступлению. Таким образом, признание Елены и Юлии Соседок потерпевшими по делу против Александра Зимы является важным шагом, который может свидетельствовать о наличии оснований для вручения главному юристу НБУ Александру Зиме сообщения о подозрении и дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним

Уголовное производство было открыто из-за письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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