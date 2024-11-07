Авиаудар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 33

В результате авиаудара рф по Запорожью пока известно о 33 пострадавших, из которых - 3 детей. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии. Спасательная операция в городе продолжается. Об этом рассказал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Первый КАБ попал в пятиэтажку, где ранил большое количество жителей и также, к сожалению, уже есть погибшие. Второй, третий и четвертый КАБ попали в частный сектор. Часть тех домов была отремонтирована от предыдущих обстрелов КАБами. Следующий КАБ попал в областной онкологический диспансер, где тяжело ранил одного врача, а также большое количество раненых было доставлено в областную клиническую больницу. - сказал Федоров.

По его словам, сейчас известно о 33 раненых людях, из которых - 3 ребенка, из которых 2 ребенка в тяжелом состоянии. Известно известно о 4 погибших, но пока еще не завершена спасательная операция на всех локациях. Пока точно нельзя сказать, что это окончательные цифры жертв

По его словам, под завалами могут еще находиться люди.

Напомним

российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, разрушив жилые дома и повредив онкобольницу. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

Авиаудар рф по Запорожью: среди пострадавших трое маленьких детей