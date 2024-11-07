Авиаудар рф по Запорожью: среди пострадавших трое маленьких детей
Киев • УНН
В результате пяти авиаударов рф по Запорожью погиб один человек, среди раненых трое детей. Бомбы попали в пятиэтажный дом и частные домовладения.
Среди раненых в результате авиаудара рф по Запорожью есть 3 детей, сообщила в четверг Национальная полиция, пишет УНН.
Детали
"россияне ударили по Запорожью КАБами, погиб человек, 17 - ранены, среди них трое детей", - сообщили в полиции.
По данным полиции, армия рф нанесла пять авиаударов по территории города в период времени с 14:17 до 14:26. "Ранения различной степени тяжести получили местные жители, в том числе двое малышей 5-ти месяцев и полтора года", - рассказали в полиции.
Одна из авиабомб, как указано, попала в пятиэтажный дом. Еще три - в частные домовладения.
На местах парамедики полиции и спасатели оказывают помощь пострадавшим. Информация о количестве пострадавших может меняться, поисково-спасательные работы продолжаются.
Зеленский об атаке рф на Запорожье: каждый такой удар уничтожает смысл слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией7 ноября 2024, 14:44 • 5758 просмотров