Наша миссия - оздоравливать людей: победительницы конкурса «Делай свое» масштабировали поддержку военных

Победительницы конкурса бизнес-идей "Делай свое" от Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Анжелика и Алина Грек являются владелицами столичного фитнес-клуба Fitness by Grek. Благодаря победе в конкурсе они смогли приобрести дополнительные тренажеры, взять на работу врача по физической реабилитации, а также предоставить несколько бесплатных абонементов для реабилитации военных, передает УНН.

Детали

Фитнес-клуб Fitness by Grek работает в Киеве с 2018 года.

"Когда мы писали бизнес-план по открытию бизнеса, у нас сомнений не было. Ведь наша миссия - оздоравливать людей.

Я, например, знаю очень много о теле. Я - спортивный физиолог, терапевт-нутрициолог, который еще учится. И всю свою жизнь я работаю с телом, от похудения до реабилитационных моментов.

У нас очень большой спектр специалистов. Мы можем и восстанавливать конечности, и готовить олимпийских чемпионов. Наши клиенты - это люди, которые реабилитируются после травм, это также профессиональные спортсмены, или те, кто хотят держать себя в форме", - рассказывает Алина.

Полномасштабная война внесла свои коррективы, продолжила Анжелика. Поэтому сейчас владелицы бизнеса активно развивают направление физической реабилитации в фитнес-клубе.

Благодаря гранту от "МХП-Громаде" и в рамках комплексной программы "МХП Рядом" мы увеличили количество групп в зале по физической реабилитации на 300%. Это означает, что у нас возросло количество клиентов, которым мы помогаем решать вопросы с физической реабилитацией. За счет гранта мы закупили новое современное оборудование, а также увеличили количество бесплатных посещений для военных и ВПЛ - рассказывает Анжелика.

Опытом занятий в Fitness by Grek поделилась военный медик Ярина Черногуз, которая отметила упражнения по кроссфиту. В рядах ВСУ она с 2019 года. Четыре года работала в морской пехоте, сейчас переводится в другое подразделение.

"Пока я в Киеве, я постоянно, трижды в неделю, занимаюсь в этом зале, чтобы, так сказать, поставить свою форму на место. Одно дело, когда ты проходишь обучение - там ты и так держишь форму. А вот на поле боя не до этого - ты плохо спишь, и с твоим телом происходят изменения. Поэтому очень важно поддерживать форму в тылу, ходить в спортзал", - рассказала она.

Победительницы конкурса имеют амбициозные планы.

"Мы и в дальнейшем планируем развивать направление физической реабилитации, ведь понимаем актуальность вопроса, понимаем потребности граждан Украины. Хотим адаптировать наш зал, нам надо сделать пандусы на входной группе, переоборудовать раздевалку, сделать ее более удобной именно для адаптивных клиентов, атлетов", - уточняет Анжелика.

Почему важно заниматься спортом во время войны: топ-5 советов от Алины

Наши мышцы - огромный буфер, который обеспечивает нам иммунную защиту.

Через мышцы мы можем улучшить работу гормональной системы.

Работа с мышцами помогает нормализовать центральную нервную систему.

Тренировки в спортзале дисциплинируют, а это - фундамент, который нужен человеку во время турбулентности.

Просто приятно видеть себя красивой, красивой, стоит сохранять это состояние.

Добавим

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Александра Пахолюка, конкурс бизнес-идей "Делай свое" ежегодно пополняется не только интересными проектами, которые решают актуальные на сейчас проблемы для громад, но и объединяет предпринимателей с амбициозными целями, которые умеют рисковать, уверенно идут к своей цели и ищут возможности масштабировать собственное дело.