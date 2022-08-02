Пелосі прибула до Малайзії, напруга щодо візиту на Тайвань наростає

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Літак із Пелосі та її делегацією приземлився на базі ВПС в умовах посиленої безпеки. Вона відвідала спікера нижньої палати парламенту країни Азхара Азізана Харуна та запланувала обідню зустріч із прем'єр-міністром Ісмаїлом Сабрі Яакобом.

Хоча офіційних оголошень не надходило, місцеві тайванські ЗМІ повідомили, що Пелосі прибуде до Тайбея у вівторок увечері, ставши найбільш високопоставленою обраною офіційною особою США, яка відвідала Тайвань за більш ніж 25 років. United Daily News, Liberty Times і China Times - три найбільші газети Тайваню - з посиланням на неназвані джерела повідомили, що вона прилетить до Тайбея і проведе там ніч після візиту до Малайзії.

Китай попередив про наслідки, заявивши, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо Пелосі продовжить візит. Загрози відплати з боку Китаю викликали побоювання з приводу нової кризи в Тайванській протоці, яка розділяє дві сторони, що може потрясти світові ринки та ланцюжки поставок.

Білий дім у понеділок засудив риторику Пекіна, заявивши, що США не зацікавлені в загостренні напруженості у відносинах з Китаєм і "не клюнуть на вудку і не брязкатимуть зброєю".

Доповнення

Тайвань та Китай розкололися у 1949 році після того, як комуністи виграли громадянську війну на материку. США підтримують неформальні відносини та зв'язки у сфері оборони з Тайванем, навіть попри те, що вони визнають Пекін урядом Китаю.

Пекін розглядає офіційні контакти Америки з Тайванем як заохочення до того, щоб зробити де-факто незалежність острова, що існувала десятиліттями, постійною - крок, який, за словами лідерів США, вони не підтримують.

Пелосі розпочала своє азіатське турне в Сінгапурі в понеділок, але її ймовірний візит на Тайвань викликав занепокоєння в регіоні.