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Пелоси прибыла в Малайзию, напряжение по поводу визита на Тайвань нарастает

Пелоси прибыла в Малайзию, напряжение по поводу визита на Тайвань нарастает

Киев • УНН

 • 206588 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию во вторник для участия во втором этапе азиатского турне, которое было омрачено ожидаемой остановкой на Тайване, что приведет к эскалации напряженности в отношениях с Пекином, который претендует на самоуправляемый остров, как на свою территорию, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Самолет с Пелоси и ее делегацией приземлился на базе ВВС в условиях усиленной безопасности. Она посетила спикера нижней палаты парламента страны Азхара Азизана Харуна и запланировала обеденную встречу с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Хотя официальных объявлений не поступало, местные тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером, став самым высокопоставленным избранным официальным лицом США, посетившим Тайвань за более чем 25 лет. United Daily News, Liberty Times и China Times – три крупнейших газеты Тайваня – со ссылкой на неназванные источники сообщили, что она прилетит в Тайбэй и проведет там ночь после визита в Малайзию.

Китай предупредил о последствиях, заявив, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если Пелоси продолжит визит. Угрозы возмездия со стороны Китая вызвали опасения по поводу нового кризиса в Тайванском проливе, разделяющем две стороны, что может потрясти мировые рынки и цепочки поставок.

Белый дом в понедельник осудил риторику Пекина, заявив, что США не заинтересованы в обострении напряженности в отношениях с Китаем и "не клюнут на удочку и не будут бряцать оружием".

Дополнение

Тайвань и Китай раскололись в 1949 году после того, как коммунисты выиграли гражданскую войну на материке. США поддерживают неформальные отношения и связи в сфере обороны с Тайванем, даже несмотря на то, что они признают Пекин правительством Китая.

Пекин рассматривает официальные контакты Америки с Тайванем как поощрение к тому, чтобы сделать де-факто независимость острова, существовавшую десятилетиями, постоянной - шаг, который, по словам лидеров США, они не поддерживают. 

Пелоси начала свое азиатское турне в Сингапуре в понедельник, но ее вероятный визит на Тайвань вызвал беспокойство в регионе.

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