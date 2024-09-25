Пекін не став коментувати заяву Зеленського про використання росією супутників КНР у війні проти України

У Пекіні відмовились коментувати заяву президента Володимира Зеленського щодо китайських супутників, які росія використовує для підготовки обстрілів України. Про це пише УНН з посиланням на брифінг речника МЗС Китаю.

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Під час щоденного брифінгу один з журналістів попросив речника китайського міністерства Ліня Цзяня прокоментувати заяву українського президента про використання Росією китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій у рамках підготовки до потенційного удару по них.

Я не маю чого сказати з приводу того, про що ви згадали - заявив речник МЗС Китаю.

росія, ймовірно, купує через треті країни супутникові знімки України для ракетних обстрілів - Міноборони

Одразу після цього він перейшов до наступного запитання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія використовує китайські супутники для фотографування деталей на ядерних об’єктах, що може свідчити про можливі удари по цих об’єктах.