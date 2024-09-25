Пекин не стал комментировать заявление Зеленского об использовании Россией спутников КНР в войне против Украины
Киев • УНН
МИД Китая не прокомментировал заявление Зеленского об использовании Россией китайских спутников для фотографирования украинских АЭС. Представитель министерства уклонился от ответа на вопрос журналиста.
В Пекине отказались комментировать заявление президента Владимира Зеленского о китайских спутниках, которые россия использует для подготовки обстрелов Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг представителя МИД Китая.
Детали
Во время ежедневного брифинга один из журналистов попросил представителя китайского министерства Линя Цзяня прокомментировать заявление украинского президента об использовании Россией китайских спутников для фотографирования украинских атомных электростанций в рамках подготовки к потенциальному удару по ним.
Мне нечего сказать по поводу того, о чем вы упомянули
россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны20 марта 2024, 15:58 • 22181 просмотр
Сразу после этого он перешел к следующему вопросу.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия использует китайские спутники для фотографирования деталей на ядерных объектах, что может свидетельствовать о возможных ударах по этим объектам.