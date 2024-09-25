Пекин не стал комментировать заявление Зеленского об использовании Россией спутников КНР в войне против Украины

В Пекине отказались комментировать заявление президента Владимира Зеленского о китайских спутниках, которые россия использует для подготовки обстрелов Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг представителя МИД Китая.

Детали

Во время ежедневного брифинга один из журналистов попросил представителя китайского министерства Линя Цзяня прокомментировать заявление украинского президента об использовании Россией китайских спутников для фотографирования украинских атомных электростанций в рамках подготовки к потенциальному удару по ним.

Мне нечего сказать по поводу того, о чем вы упомянули - заявил представитель МИД Китая.

россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны

Сразу после этого он перешел к следующему вопросу.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия использует китайские спутники для фотографирования деталей на ядерных объектах, что может свидетельствовать о возможных ударах по этим объектам.