россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны

В Министерстве обороны готовят конкретные шаги для противодействия применению россией космической разведки в войне против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировано уже более сотни "совпадений", когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней или недель это место обстреливала Россия. После этого спутник снова направлялся на место для фиксирования масштабов обстрела.

В ведомстве допускают, что такие случаи могут быть свидетельством того, что россия покупает спутниковые снимки объектов на территории Украины через компании-посредники.

Почти ежедневно россия наносит удары по территории Украины. Для поиска целей и для проверки результатов ударов россия использует спутниковые данные. Западные санкции действуют, космические разведывательные возможности России снижаются. Наши эксперты предполагают, что из-за этого враг ищет дополнительные возможности и, вероятно, покупает космические снимки через третьи компании - в частности, через западные - заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в комментарии американскому изданию The Atlantic.

По ее словам, одним из решений может быть ограничить спутниковую съемку над Украиной. Она также добавила, что Киев готов предложить механизм, который не повлияет на развитие рынка и станет решением этой ситуации.

Министерство обороны прорабатывает международные нормативно-правовые механизмы и предложит конкретные шаги для противодействия применению космической разведки в войне против Украины - подытожили в ведомстве.

Напомним

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.