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Патрульні Кропивницького врятували людину від алкогольної коми

Патрульні Кропивницького врятували людину від алкогольної коми

Київ • УНН

 • 9716 перегляди

КИЇВ-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 20 листопада. УНН. Вчора, близько 22-ї години, в районі Новоолексіївки, екіпаж патрульних помітив автомобіль Ssang Yong Rexton, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори зупинили транспортний засіб і побачили водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння та ледь притомного пасажира. Про це УНН-Центр повідомили у Патрульній поліції Кропивницького.

Не зволікаючи ні хвилини, патрульні викликали на місце події карету швидкої медичної допомоги. Медичні фахівці госпіталізували пасажира із діагнозом — алкогольна кома.

Несподівано для патрульних, водій почав поводити себе неадекватно: скандалити та кидатися на охоронців порядку. Інспектори були вимушені приборкати кермувальника.

Під час перевірки документів, у водія виявили посвідчення майора міліції. Після недовгого пручання, нетверезий дебошир заснув в службовому автомобілі.

Полісмени склали на кермувальника протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та викликали на місце події працівників Управління внутрішньої безпеки.

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