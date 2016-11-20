Патрульные Кропивницкого спасли человека от алкогольной комы
Киев • УНН
КИЕВ-КРОПИВНИЦКИЙ. 20 ноября. УНН. Вчера, около 22 часов, в районе Новоалексеевки, экипаж патрульных заметил автомобиль Ssang Yong Rexton, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы остановили транспортное средство и увидели водителя с явными признаками алкогольного опьянения и едва вменяемого пассажира. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Кропивницкого.
Не медля ни минуты, патрульные вызвали на место происшествия карету скорой медицинской помощи. Медицинские специалисты госпитализировали пассажира с диагнозом - алкогольная кома.
Неожиданно для патрульных, водитель начал вести себя неадекватно: скандалить и бросаться на стражей порядка. Инспекторы были вынуждены обуздать водителя.
Во время проверки документов у водителя обнаружили удостоверение майора милиции.
Полицейские составили на водителя протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и вызвали на место происшествия сотрудников Управления внутренней безопасности.