Патріарх Філарет нагородив 100 бійців АТО церковними відзнаками
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. У приміщенні філармонії в Кропивницькому Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет особисто вручив медалі Української православної церкви Київського патріархату "За жертовність та любов до України" бійцям АТО та сім’ям військовополонених і загиблих воїнів. Загалом було вручено 100 нагород, передає кореспондент УНН-Центр.
На заході Патріарх Філарет нагородив 87 бійців АТО з Кіровоградщини. Посмертно близьким воїнів він вручив 11 нагород. Також нагороди від Філарета отримали дружини бійців Олександра Корінькова та Сергія Глондаря, які перебувають у полоні.
"Я дуже радий, що маю можливість сьогодні поспілкуватися з вами. Ми їздили до зони АТО, щоб пересвідчити бійців, що ми не лише молимося за них. Побувши там, ми переконалися, що наших захисників зброєю не перемогти, бо перемагає не вона, а дух. На нього агресор не розраховував. Ми повинні покладатися не тільки на себе, а й на Бога. З усіх ядерних держав тільки Україна віддала свою зброю, оскільки не бачила біля себе ворога, бо миролюбива. Якщо правда з нами, то й Бог з нами. Ми впевнені, що перемога наша", − виступив із промовою Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Нагадаємо, депутати закликали правоохоронців запобігати рейдерству на Кіровоградщині.