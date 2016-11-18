Патриарх Филарет наградил 100 бойцов АТО церковными отличиями

ukru
15 марта, 19:03 • 108398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147842 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126325 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119655 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106445 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102238 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96169 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126457 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128386 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127415 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 42906 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 38099 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 61508 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 46226 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 23650 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126459 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126371 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263236 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292501 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228765 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106149 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128387 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112269 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129480 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131455 просмотра
Актуальное
Патриарх Филарет наградил 100 бойцов АТО церковными отличиями

Патриарх Филарет наградил 100 бойцов АТО церковными отличиями

Киев • УНН

 • 10061 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В помещении филармонии в Кропивницком  Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет лично вручил медали Украинской православной церкви Киевского патриархата "За жертвенность и любовь к Украине" бойцам АТО и семьям военнопленных и погибших воинов. Всего было вручено 100 наград, передает корреспондент УНН-Центр .

На мероприятии Патриарх Филарет наградил 87 бойцов АТО из Кировоградской области. Посмертно близким воинов он вручил 11 наград. Также награды от Филарета получили жены бойцов Александра Коринькова и Сергея Глондаря, которые находятся в плену.

"Я очень рад, что имею возможность сегодня пообщаться с вами. Мы ездили в зону АТО, чтобы убедить бойцов, что мы не только молимся за них. Побывав там, мы убедились, что наших защитников оружием не победить, потому что побеждает не оно, а дух. На него агрессор не рассчитывал. Мы должны полагаться не только на себя, но и на Бога. Из всех ядерных государств только Украина отдала свое оружие, поскольку не видела возле себя врага, потому что миролюбивая. Если правда с нами, то и Бог с нами. Мы уверены, что победа наша ", - выступил с речью Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Напомним, депутаты призвали правоохранителей предотвращать рейдерство в Кировоградской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы