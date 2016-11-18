Патриарх Филарет наградил 100 бойцов АТО церковными отличиями
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В помещении филармонии в Кропивницком Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет лично вручил медали Украинской православной церкви Киевского патриархата "За жертвенность и любовь к Украине" бойцам АТО и семьям военнопленных и погибших воинов. Всего было вручено 100 наград, передает корреспондент УНН-Центр .
На мероприятии Патриарх Филарет наградил 87 бойцов АТО из Кировоградской области. Посмертно близким воинов он вручил 11 наград. Также награды от Филарета получили жены бойцов Александра Коринькова и Сергея Глондаря, которые находятся в плену.
"Я очень рад, что имею возможность сегодня пообщаться с вами. Мы ездили в зону АТО, чтобы убедить бойцов, что мы не только молимся за них. Побывав там, мы убедились, что наших защитников оружием не победить, потому что побеждает не оно, а дух. На него агрессор не рассчитывал. Мы должны полагаться не только на себя, но и на Бога. Из всех ядерных государств только Украина отдала свое оружие, поскольку не видела возле себя врага, потому что миролюбивая. Если правда с нами, то и Бог с нами. Мы уверены, что победа наша ", - выступил с речью Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
Напомним, депутаты призвали правоохранителей предотвращать рейдерство в Кировоградской области.