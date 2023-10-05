Пашинян вирушить на саміт у Гранаду, незважаючи на відмову Алієва

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що запланована в Гранаді зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим не відбудеться.

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"Ми до останнього моменту підтверджували наш візит до Гранади. Були налаштовані дуже конструктивно та оптимістично, вважали, що була можливість підписати переломний документ, оцінювали цю можливість високо. Але виявилося, що запланована зустріч не відбудеться не з нашої вини", - заявив.

Водночас Пашинян заявив, що вірменська делегація у складі прем'єр-міністра Вірменії, глави МЗС, секретаря Ради безпеки вирушить до Гранади.

Він також зазначив, що готовий укласти з Алієвим угоду про мир і сподівається на його якнайшвидше підписання.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився зустрітися з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном в Іспанії на зустрічі, організованій