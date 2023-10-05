Пашинян отправится на саммит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева.

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Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об ужесточении требований к проведению акций протеста. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что запланированная в Гранаде встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не состоится. 

Цитата

"мы до последнего момента подтверждали наш визит в Гранаду. Были настроены очень конструктивно и оптимистично, считали, что была возможность подписать переломный документ, оценивали эту возможность высоко. Но оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине", - заявил.

В то же время Пашинян заявил, что армянская делегация в составе премьер-министра Армении, главы МИД, секретаря Совета Безопасности отправится в Гранаду.

Он также отметил, что готов заключить с Алиевым соглашение о мире и надеется на его скорейшее подписание.
Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Испании на встрече, организованной

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