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ПАРЄ заявила, що росія відповідальна за збиття літака рейсу МН17

ПАРЄ заявила, що росія відповідальна за збиття літака рейсу МН17

Київ • УНН

 • 108655 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи заявила, що на основі доказів, наданих доповідачеві українською та нідерландською владою, вона вважає “найбільш переконливим сценарієм” те, що рейс MH17 був збитий над Україною у 2014 році ракетою “Бук”, наданою військовим частинам російською федерацією, передає УНН.

Деталі

Сьогодні одноголосно схваливши резолюцію, засновану на доповіді Тітуса Корлатеана (Румунія, SOC), Асамблея заявила, що вражена “дезінформацією”, поширеною російською владою щодо збиття рейсу Malaysia Airlines, яка спричинила “біль і страждання” родичам і друзям загиблих.

“Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як продемонстрували розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла так далеко, що подала маніпулювані радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач СУ 25 або МіГ 29 збив рейс MH17, а також про те, що винна українська ракета “Бук”, випущена з підконтрольної уряду території, були “повністю спростовані”.

Асамблея знову закликала росію сумлінно співпрацювати з поточними розслідуваннями, включаючи надання належних супутникових і радіолокаційних даних про збиття, а також офіційно вибачитися перед родичами жертв MH17 за біль і страждання, спричинені попередньою дезінформацією.

Він також закликав Європейський суд з прав людини розглянути питання про надання пріоритету заявам найближчих родичів жертв аварії “з огляду на (їх) інтенсивні й тривалі страждання”.

Нарешті, парламентарі закликали національні та міжнародні органи з безпеки польотів надавати оновлення щодо своїх процедур польотів над зонами конфлікту, у світлі рекомендацій Ради з безпеки Нідерландів.

Нагадаємо

Як стало відомо, вирок у справі про аварію малазійського Boeing рейсу MH17 буде ухвалено не раніше 17 листопада.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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