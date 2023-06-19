ПАРЄ розгляне співучасть білорусі в депортації українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи розгляне питання про співучасть білорусі в депортації дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат, представник постійної делегації України в ПАРЄ Олександр Мережко у Facebook, пише УНН.
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«Мою пропозицію щодо питання про співучасть білорусі в незаконній передачі українських дітей передали на розгляд в міграційний Комітет ПАРЄ, тобто добре, що це питання стане предметом розгляду ПАРЄ. Дуже вдячний колегам, які підтримали цю пропозицію»,-написав нардеп.
Доповнення
Парламентська Асамблея Ради Європи цього тижня збирається на червневу пленарну сесію. У порядку денному, зокрема ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі.
Доповідачем на слухання за терміновою процедурою призначено колишнього міністра спорту Норвегії Лінду Геллеланн.