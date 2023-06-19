ПАСЕ рассмотрит соучастие беларуси в депортации украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы рассмотрит вопрос о соучастии беларуси в депортации детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил народный депутат, представитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Александр Мережко в Facebook, пишет УНН.
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«Мое предложение по вопросу о соучастии беларуси в незаконной передаче украинских детей передали на рассмотрение в миграционный Комитет ПАСЕ, то есть хорошо, что этот вопрос станет предметом рассмотрения ПАСЕ. Очень благодарен коллегам, которые поддержали это предложение», -написал нардеп.
Дополнение
Парламентская Ассамблея Совета Европы на этой неделе собирается на июньскую пленарную сессию. В повестке дня, в частности принятие резолюции о неучастии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде 2024 в Париже.
Докладчиком на слушания по срочной процедуре назначена бывший министр спорта Норвегии Линда Геллеланн.