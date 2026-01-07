Партизани знищили вежу зв'язку в курську, вдаривши по військових і силових структурах рф

Партизан руху "АТЕШ" знищив вежу зв'язку в російському курську, вдаривши по військових і силових структурах рф. Про це повідомляє Telegram-канал руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агент провів успішну диверсію, знищивши важливу вежу зв'язку. Метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури рф. При цьому знищення цієї вежі зв'язку вмить порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами: 27-а бригада рхбз (в/ч 11262), управління фсб росії по курській області, управління фсвп по курській області та безліч інших військових об'єктів.

Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь. Порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Наприкінці грудня агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили вежу зв'язку в новосибірську, яка забезпечувала управління та комунікацію для підрозділів армії рф. Цей об'єкт також використовувався для перехоплення цивільних та військових комунікацій.

