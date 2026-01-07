Партизани знищили вежу зв'язку в курську, вдаривши по військових і силових структурах рф

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 12451 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 24800 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 94976 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 151863 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 64287 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 80032 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 62203 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 83874 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 158951 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 63682 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф6 січня, 19:28 • 4268 перегляди
Німеччина може розмістити свій контингент у сусідній з Україною країні НАТО – Мерц6 січня, 19:37 • 4786 перегляди
При розробці гарантій безпеки для України Трамп спирається на розмови з путіним - Кушнер 6 січня, 19:38 • 3966 перегляди
Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України6 січня, 19:53 • 9184 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку23:35 • 5440 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 36902 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 74102 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 158949 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 102321 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 159719 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 18431 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 38847 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 82598 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 75045 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 69906 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
С-300
Saab JAS 39 Gripen
AH-64 Apache

Партизани знищили вежу зв'язку в курську, вдаривши по військових і силових структурах рф

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Агент руху "АТЕШ" знищив вежу зв'язку в російському курську, вдаривши по військових і силових структурах рф. Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі ворога.

Партизани знищили вежу зв'язку в курську, вдаривши по військових і силових структурах рф

Партизан руху "АТЕШ" знищив вежу зв'язку в російському курську, вдаривши по військових і силових структурах рф. Про це повідомляє Telegram-канал руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агент провів успішну диверсію, знищивши важливу вежу зв'язку. Метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури рф. При цьому знищення цієї вежі зв'язку вмить порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами: 27-а бригада рхбз (в/ч 11262), управління фсб росії по курській області, управління фсвп по курській області та безліч інших військових об'єктів.

Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь. Порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Наприкінці грудня агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили вежу зв'язку в новосибірську, яка забезпечувала управління та комунікацію для підрозділів армії рф. Цей об'єкт також використовувався для перехоплення цивільних та військових комунікацій.

Диверсія під Бердянськом: АТЕШ знищив технічний вузол зв’язку окупантів27.12.25, 09:27 • 3701 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Курськ