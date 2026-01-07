Партизаны уничтожили вышку связи в Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ
Киев • УНН
Агент движения "АТЕШ" уничтожил вышку связи в российском Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ. Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре врага.
Партизан движения "АТЕШ" уничтожил вышку связи в российском Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что агент провел успешную диверсию, уничтожив важную вышку связи. Целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ. При этом уничтожение этой вышки связи мгновенно нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами: 27-я бригада РХБЗ (в/ч 11262), управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множество других военных объектов.
Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде. Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил
Напомним
В конце декабря агенты партизанского движения "АТЕШ" сожгли вышку связи в Новосибирске, которая обеспечивала управление и коммуникацию для подразделений армии РФ. Этот объект также использовался для перехвата гражданских и военных коммуникаций.
