Партизаны уничтожили вышку связи в Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 января, 19:00 • 12389 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 24659 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 94612 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 151276 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 64196 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 79968 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 62175 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 83836 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 158851 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 63650 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США сегодня проведут отдельную встречу с украинской делегацией - Виткофф6 января, 19:28 • 4168 просмотра
Германия может разместить свой контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц6 января, 19:37 • 4638 просмотра
При разработке гарантий безопасности для Украины Трамп опирается на разговоры с Путиным - Кушнер6 января, 19:38 • 3894 просмотра
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине6 января, 19:53 • 9028 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку23:35 • 5274 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 36852 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 74057 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 158857 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 102251 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 159676 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 18406 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 38827 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 82576 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 75024 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 69890 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Saab JAS 39 Gripen
Boeing AH-64 Apache

Партизаны уничтожили вышку связи в Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Агент движения "АТЕШ" уничтожил вышку связи в российском Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ. Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре врага.

Партизаны уничтожили вышку связи в Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ

Партизан движения "АТЕШ" уничтожил вышку связи в российском Курске, ударив по военным и силовым структурам РФ. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что агент провел успешную диверсию, уничтожив важную вышку связи. Целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ. При этом уничтожение этой вышки связи мгновенно нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами: 27-я бригада РХБЗ (в/ч 11262), управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множество других военных объектов.

Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде. Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил

- говорится в сообщении.

Напомним

В конце декабря агенты партизанского движения "АТЕШ" сожгли вышку связи в Новосибирске, которая обеспечивала управление и коммуникацию для подразделений армии РФ. Этот объект также использовался для перехвата гражданских и военных коммуникаций.

Диверсия под Бердянском: АТЕШ уничтожил технический узел связи оккупантов27.12.25, 09:27 • 3701 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Курск