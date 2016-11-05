Партію сигарет виявили на паромі у Чорноморську

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні вранці в Чорноморську на паромі було затримано турецьку вантажівку яка перевозила з України до Турції шпон. Спільно з прикордонною службою України було ініційовано огляд автомобіля і виявлено 250 блоків сигарет торгівельної марки Parliament (Парламент), передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.