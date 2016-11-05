Партию сигарет обнаружили на пароме в Черноморске

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня утром в Черноморске на пароме был задержан турецкий грузовик перевозивший из Украины в Турцию шпон. Совместно с пограничной службой Украины было инициировано осмотр автомобиля и обнаружено 250 блоков сигарет торговой марки Parliament (Парламент), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.