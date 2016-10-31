Контрабанду автозапчастин на суму понад 450 тис. грн затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Харківщині правоохоронці затримали партію автозапчастин на суму 450 тисяч гривень, які чоловік мав намір перевезти до Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, вчора прикордонники виявили особу, яка прямувала в напрямку населеного пункту Тополі. Згодом неподалік від державного рубежу на береговій відмілині річки Оскол спільна міжвідомча група затримала жителя Харківщини. Поряд з затриманим у човні знаходилось 50 картонних ящиків з автозапчастинами до автомобілів різних марок.
Стосовно громадянина України склали документи про адміністративне правопорушення за незаконне перетинання державного кордону України та порушення правил прикордонного режиму. Товар передали представникам фіскальної служби. Попередня сума оцінки конфіскату становить близько 450 тисяч гривень.