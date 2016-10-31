Контрабанду автозапчастей на сумму более 450 тыс. грн задержали на Харьковщине

Так, вчера пограничники обнаружили человека, который следовал в направлении населенного пункта Тополя. Впоследствии недалеко от государственной границы на береговой отмели реки Оскол совместная межведомственная группа задержала жителя Харьковской области. Наряду с задержанным в лодке находилось 50 картонных ящиков с автозапчастями к автомобилям различных марок.

В отношении гражданина Украины составили документы об административном правонарушении за незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение правил пограничного режима. Товар передали представителям фискальной службы. Предварительная сумма оценки конфиската составляет около 450 тысяч гривен.