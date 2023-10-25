Парламент Угорщини відмовився від голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Парламент Угорщини у вівторок відхилив пропозицію провести голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Деталі
Парламент Угорщини напередодні відхилив пропозицію провести голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО.
За словами Агнес Вадаї, депутата від опозиційної партії Демократичної коаліції Угорщини та колишнього держсекретаря Міністерства оборони, законодавці від партії "Фідес" заблокували пропозицію щодо призначення голосування у вівторок.
Правляча в Угорщині партія "Фідес" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який вважається союзником президента рф путіна, уже більше ніж рік затримує заявку Швеції. Угорські парламентарі стверджують, що у Швеції політики казали "відверту брехню" про стан демократії в Угорщині.
Доповнення
Тиждень тому Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав листа всім державам-членам Альянсу із зазначенням терміну вступу Швеції до організації.
Президент Туреччини Таїп Ердоган подав до парламенту своєї країни законопроект про ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО у понеділок, 23 жовтня. Конкретних часових меж, протягом яких парламентська комісія має погодити ратифікацію вступу Швеції в НАТО, не визначається.
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