НАТО закликає узгодити єдиний стандарт для артилерійських боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. – НАТО закликає своїх членів узгодити єдиний стандарт для артилерійських боєприпасів, щоб збільшити виробництво потрібних 155-мм снарядів, одночасно знизивши ціни, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну. Про це в інтерв’ю Reuters розповів голова військового комітету Організації Північноатлантичного договору адмірал Роб Бауер, передає УНН.
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Адмірал Роб Бауер закликав країни-члени припинити захист національних виробників зброї. За словами Бауера, ціна за один артилерійський снаряд зросла до 8 тис. євро з 2 тис. євро до нападу Росії на Україну.
Західні країни намагаються збільшити потужність артилерійських снарядів, оскільки Київ, використовує набагато швидше, ніж союзники можуть їх виробляти.
Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а недотримання різними країнами призвело до фрагментації ринку та ускладнило потік поставок. Бауер сказав, що 14 країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, тобто існує 14 різних типів боєприпасів калібру 155 міліметрів.
Він пояснив відкат у стандартизації оборонним ринком, який різко скоротився з часів холодної війни, коли країни НАТО витрачали 3-6% ВВП на військові потреби.
"Кількість покупців зменшилася, кількість грошей зменшилася, і тому кожен захищав свою власну промисловість", - зазначив адмірал.
Доповнення
Однак, посилаючись на значне збільшення витрат на оборону в попередні роки, Бауер сказав, що він переконаний, що протягом наступних 15 років буде достатньо грошей, які можна заробити для промисловості.
Оскільки країни НАТО перебувають у процесі поповнення запасів, виснажених через пожертвування Києву, Бауер сказав, що зараз настав правильний час розірвати цикл і зробити новий поштовх до стандартизації, також з огляду на інші сфери, такі як транспорт і медичне постачання.
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