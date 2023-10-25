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НАТО призывает согласовать единый стандарт для артиллерийских боеприпасов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. – НАТО призывает своих членов согласовать единый стандарт для артиллерийских боеприпасов, чтобы увеличить производство нужных 155-мм снарядов, одновременно снизив цены, которые резко выросли после вторжения России в Украину. Об этом в интервью Reuters рассказал председатель военного комитета Организации Североатлантического договора адмирал Роб Бауэр, передает УНН.

НАТО призывает согласовать единый стандарт для артиллерийских боеприпасов

Детали

Адмирал Роб Бауэр призвал страны-члены прекратить защиту национальных производителей оружия. По словам Бауэра, цена за один артиллерийский снаряд выросла до 8 тыс. евро с 2 тыс. евро до нападения России на Украину.

Западные страны пытаются увеличить мощность артиллерийских снарядов, поскольку Киев, использует гораздо быстрее, чем союзники могут их производить.

Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его внедрение является добровольным, а несоблюдение различными странами привело к фрагментации рынка и затруднило поток поставок. Бауэр сказал, что 14 стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, то есть существует 14 различных типов боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Он объяснил откат в стандартизации оборонным рынком, который резко сократился со времен холодной войны, когда страны НАТО тратили 3-6% ВВП на военные нужды.

"Количество покупателей уменьшилось, количество денег уменьшилось, и поэтому каждый защищал свою собственную промышленность", - отметил адмирал.

Дополнение

Однако, ссылаясь на значительное увеличение расходов на оборону в предыдущие годы, Бауэр сказал, что он убежден, что в течение следующих 15 лет будет достаточно денег, которые можно заработать для промышленности.

Поскольку страны НАТО находятся в процессе пополнения запасов, истощенных из-за пожертвований Киеву, Бауэр сказал, что сейчас настало правильное время разорвать цикл и сделать новый толчок к стандартизации, также учитывая другие сферы, такие как транспорт и медицинское снабжение.

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