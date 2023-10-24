Столтенберг надіслав листа країнам НАТО: Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав листа всім державам-членам Альянсу із зазначенням терміну вступу Швеції до організації. Про це повідомляє видання Bloomberg, пише УНН.
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За словами представника шведського уряду, близько тижня тому Столтенберг надіслав листа всім країнам-членам, в якому заявив, що Швеція має стати членом не пізніше зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, запланованої на 28-29 листопада.
Зазначається, що генсек НАТО сьогодні має зустрітися з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссом у Стокгольмі. А міністр Швеції у справах Європейського Союзу Джесіка Росвалл планує провести переговори зі своїм угорським колегою.
Парламент Угорщини ще не призначив голосування щодо вступу Швеції. Раніше Будапешт заявляв, що не буде перешкоджати Швеції, як тільки Анкара наважиться підписати ратифікацію.
Нагадаємо
У 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, з того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.
Напередодні 23 жовтня, президент Туреччини Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО.