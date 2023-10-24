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Столтенберг направил письмо странам НАТО: Швеция должна стать членом Альянса не позднее 28-29 ноября - Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил письмо всем государствам-членам Альянса с указанием срока вступления Швеции в организацию. Об этом сообщает издание Bloomberg, пишет УНН.

Столтенберг направил письмо странам НАТО: Швеция должна стать членом Альянса не позднее 28-29 ноября - Bloomberg

Детали

По словам представителя шведского правительства, около недели назад Столтенберг направил письмо всем странам-членам, в котором заявил, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел стран НАТО, запланированной на 28-29 ноября.

Отмечается, что генсек НАТО сегодня должен встретиться с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссом в Стокгольме. А министр Швеции по делам Европейского Союза Джессика Росвалл планирует провести переговоры со своим венгерским коллегой.

Парламент Венгрии еще не назначил голосование по вступлению Швеции. Ранее Будапешт заявлял, что не будет препятствовать Швеции, как только Анкара решится подписать ратификацию.

Напомним

В 2022 году Швеция подала заявку на вступление в НАТО, с тех пор ее ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Накануне 23 октября, президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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