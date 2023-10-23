Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО: документ передали до парламенту Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав Протокол про вступ Швеції в НАТО. Документ вже відправили у Великі національні збори (парламент) Туреччини. Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu з посиланням на Управління комунікацій президента Туреччини, передає УНН.
Деталі
Управління комунікацій президентства оголосило, що президент Реджеп Таїп Ероган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО та передав його до парламенту Туреччини. Далі протокол буде направлено до Комісії у закордонних справах. Після схвалення комісії текст надійде на розгляд Генеральної асамблеї Великих Національних Зборів Туреччини.
Після схвалення - процес буде завершено.
Після того, як Туреччина передасть США, зберігачу Північноатлантичного договору 1949 року, документ про затвердження членства Швеції в НАТО, Швеція приєднається до альянсу як 32-й член НАТО.
Що передувало
Президент Реджеп Таїп Ердоган зобов’язався підписати протокол про вступ Швеції до альянсу та подати його на розгляд Великих національних зборів Туреччини на саміті НАТО у Вільнюсі, столиці Литви, 11-12 липня.
Ще у червні 2022 року була підписана тристороння угода між Туреччиною, Швецією та Фінляндією, і за цією угодою дві скандинавські країни почали відповідати вимогам Туреччини щодо «боротьби з тероризмом».
Пізніше Туреччина та Угорщина не схвалили членство Швеції. Причиною такого ставлення Анкара назвала неспроможність Швеції вжити достатніх кроків у «боротьбі з тероризмом». Згодом Швеція вела переговори з Туреччиною: в країні було змінено «Антитерористичний закон» і деякі положення конституції, а також відбулось скасування ембарго на постачання зброї Анкарі. Таким чином дві країни створили новий механізм співпраці у сфері безпеки.
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